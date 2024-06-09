シャイニング クロコダイル 長財布 証明書付 グリーン 緑 内装レッド 大容量

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ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割引致します。お気軽にコメントください。※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【唯一無二の存在】『皮革の王様』と称される高級素材”クロコダイル”革を使用した極上の艶のあるシャイニングクロコダイルの長財布。最も価値のある腹部の革を”メノウ石”で入念に加工し綺麗な艶を出しております。タイのクロコダイル専門ファームにより熟練の職人が丁寧に仕上げた最高の一品です。見た目だけではなく”機能性”にも拘っております。大容量設計でカードの収納はもちろん、現金で１００万円まで収納が可能です。中身が見やすく出し入れがしやすいと好評を得ております。【大切な方へのプレゼントとして】本商品は天然素材を使用しており”唯一無二”の存在です。誕生日、父の日、還暦祝いなどの特別な日でのプレゼントにも最適です。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■ サイズ（外寸）縦： 約１０.５ｃｍ横： 約１９.５ｃｍマチ：約２.5ｃｍ■ 重量約２１０ｇ■ スペックカードポケット×１２札入れポケット×４フリーポケット ×２■ 素材革／クロコダイル革 シャムワニ内装革／牛革、ポリエステル■ カラーSLC004DGNRDグリーン／緑■ 付属品CITESコピー■発送について全国送料無料クロネコヤマト宅急便コンパクトにて発送。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#シャイニング加工#エナメル#財布#長財布#ラウンドファスナー#メンズ財布#クロコダイル財布#メンズ財布#レディス財布#クロコ財布