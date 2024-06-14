グッドスマイルレーシング 初音ミク レーシングミク Tシャツ



レーシングミク 2021Ver. サーキットTシャツ Vol.1/Vol.2



レーシングミク 2022Ver. サーキットTシャツ Vol.1/Vol.2



レーシングミク 2021Ver. サーキットTシャツ Vol.1/Vol.2



レーシングミク 2023 サーキットTシャツ Vol.3 JCL TEAM UKYO 応援Ver.



レーシングミク 2019Ver. サーキットTシャツ Vol.1



レーシングミク 2023Ver. フルグラフィックTシャツ vol.1



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レーシングミク 2023 JCL TEAM UKYO 応援Ver. フルグラフィックTシャツ



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レーシングミク 2022Ver. グラフィックシャツ



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レーシングミク 2019 TeamUKYO 応援Ver. フルグラフィックTシャツ

グッドスマイルレーシングの谷口選手モデルのＴシャツですＭサイズになります。当方162cmですが、丁度いいくらいのサイズ感です。レースイベント時に着用したくらいなので、状態はいいほうだと思います。