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- グッドスマイルレーシング 初音ミク レーシングミク Tシャツ
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商品詳細
グッドスマイルレーシングの谷口選手モデルのＴシャツですＭサイズになります。当方162cmですが、丁度いいくらいのサイズ感です。レースイベント時に着用したくらいなので、状態はいいほうだと思います。
http://narcologia.ru/goods/Sydney684049.html
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