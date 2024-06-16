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HERMES エルメス　マフラー　ルージュアッシュ　グリモワイヤン　カシミヤ　赤
商品番号 G45333525206
商品名

HERMES エルメス　マフラー　ルージュアッシュ　グリモワイヤン　カシミヤ　赤
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 20,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】HERMESエルメス　マフラー　ルージュアッシュ　赤　グリモワイヤン　グレーカシミヤ100%正規店購入された頂きもので、タグは切ってしまいましたが新品未使用です♪タグを切ってしまったのと、自宅保管していたので【未使用に近い】にさせていただきます☆エルメスでも人気のあるルージュアッシュ（落ち着いた赤）とグリモワイヤン（濃いグレー）2色マフラーサイズ：174cm×44cm発送は、マフラー（1点）のみで、箱などはございません。自宅保管しておりましたので、その点ご理解頂ける方のみご購入ください^_^すり替え防止のため返品/返金には応じませんので宜しくお願いします。匿名配送　翌日発送　心がけておりますカラー···グレー素材···カシミヤ
http://narcologia.ru/goods/septet405219.html
http://narcologia.ru/goods/browse288591.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture468841.html
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