HERMES エルメス　マフラー　ルージュアッシュ　グリモワイヤン　カシミヤ　赤

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【新品未使用】HERMESエルメス マフラー ルージュアッシュ 赤 グリモワイヤン グレーカシミヤ100%正規店購入された頂きもので、タグは切ってしまいましたが新品未使用です♪タグを切ってしまったのと、自宅保管していたので【未使用に近い】にさせていただきます☆エルメスでも人気のあるルージュアッシュ（落ち着いた赤）とグリモワイヤン（濃いグレー）2色マフラーサイズ：174cm×44cm発送は、マフラー（1点）のみで、箱などはございません。自宅保管しておりましたので、その点ご理解頂ける方のみご購入ください^_^すり替え防止のため返品/返金には応じませんので宜しくお願いします。匿名配送 翌日発送 心がけておりますカラー···グレー素材···カシミヤ