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TMT スタッズ　ベルト　M
商品番号 I52389373177
商品名

TMT スタッズ　ベルト　M
ブランド名 ティーエムティー
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革サイズはMです。バックル約8.4cm革部分約103cm全体的に使用感あります。キズ、変色もありますので写真にてご確認ください。かなり前のものです。大阪堀江店で約5万円で購入しました。中古品になりますのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します！カラー···ブラック
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