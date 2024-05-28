TMT スタッズ　ベルト　M

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商品詳細
素材···本革サイズはMです。バックル約8.4cm革部分約103cm全体的に使用感あります。キズ、変色もありますので写真にてご確認ください。かなり前のものです。大阪堀江店で約5万円で購入しました。中古品になりますのでご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します！カラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/Stanford618173.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln980002.html
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