龍神NIPPON　髙橋藍選手　サイン入りミニボール

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龍神NIPPON 髙橋藍選手のサイン入りミニボールpadovaの公式サイトで購入。一度も空気を入れて膨らませてません。グッズ整理してる為出品致します。新品未使用で同封されてた公式ショップ袋に入ったまま保管してました。一緒に購入したサイン入りスカーフも一緒に同封させて頂きます。こちらは飾ってましたが目立つ汚れはありませんが、細かい折れ目がありますので気になる方はご遠慮ください。