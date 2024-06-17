Y82 綺麗め 元箱付 イヴ・サンローラン ブラック 金ロゴ メンズウォレット

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お値下げ35000→32000#イヴ・サンローラン#YVESSAINTLAURENT#ブランド財布#メンズ財布#長財布#ロングウォレット一時期サンローランのお財布にハマり、大事に使っていたので今後の使用も問題なく使えると思います。ジッパーなどの動作良好で、元箱等付いております。イヴ・サンローランのゴールドロゴが印象的で、黒一色のシックなデザインは大人の男性にぴったりです^^購入価格:102,600円【サイズ約】縦9.8×横19×厚み2.5㎝【仕様】フリーポケット×2カード入れ×12お札入れ×1コインケース×1※注意事項現物に近いよう撮影しておりますが、色合いや傷についてはお使いのモニターによって違いがございますのでご了承ください。載せているものが全ての出品物です。神経質な方のご購入はお控えください。お値下げは致しかねます、あしからずご了承くださいくださいませ。画像参照の上、ご検討くださいませ。