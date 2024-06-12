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ディーゼル　ベルト
商品番号 F47199338957
商品名

ディーゼル　ベルト
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン随分昔に気に入って購入しましたが殆ど使用しておりません。ただ、ずっとクローゼットに掛けてしまっておりましたので年数経過に伴い多少の擦れや傷などあります。使用には問題無いと思います。メンズ用かと思いますが本人（女性）が使用目的で購入しています。画像でサイズ確認宜しくお願いします。
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