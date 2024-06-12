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商品詳細
素材···本革カラー···ブラウン随分昔に気に入って購入しましたが殆ど使用しておりません。ただ、ずっとクローゼットに掛けてしまっておりましたので年数経過に伴い多少の擦れや傷などあります。使用には問題無いと思います。メンズ用かと思いますが本人（女性）が使用目的で購入しています。画像でサイズ確認宜しくお願いします。
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