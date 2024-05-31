NEW ERA 海外カスタム ロサンゼルス・エンゼルス 7 3/4 黒

【チーム】LosAngelesAngelsロサンゼルス・エンゼルス【サイドパッチ】50周年記念【サイズ】73/4（61.5cm）【カラー】クラウン：ブラックバイザー：ブラックアンダーバイザー：グリーン【説明】手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平#ジャングルジム出品一覧チーム別_エンゼルス#ジャングルジム出品一覧サイズ別_734



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