New Era/ニューエラ/キャップ/ルーブル美術館/メンズ/レディース

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ルーブル美術館とのコラボNewEraです。美術館内のショップで購入しました。ドラクロワ「民衆を導く自由の女神」です。サイズ調整可のためユニセックスでお使いいただけると思います。購入してから試着以外一度も着用しておりません。サイズ：Free(ベルトで調節可) 約56〜60センチ質問、値下げ希望等ありましたらお気軽にご連絡ください:)