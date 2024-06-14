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NIKE MLB ゲームシャツ　SANTA CLARA 44 ストリート
商品番号 A19919685083
商品名

NIKE MLB ゲームシャツ　SANTA CLARA 44 ストリート
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,567 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。(\u003e◡\u003c)即購入、コメントなし、大歓迎です！٩(❛ᴗ❛)۶よろしければ、他にも出品していますのでそちらも　も併せてご覧ください！(*゜∀゜*)☆複数購入大歓迎╰(*´︶`*)╯♡購入点数によってお値下げ致します(●˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾（コメント欄に、購入する予定のものをお書きいただけると幸いです(\u003e◡\u003c)）↓ここから見れますよ↓✌︎('ω'✌︎)#古着屋CRAZY・HEART※トラブル防止のため、プロフィールを項目を参照をお願いします！また、サイズなどは必ず確認をお願いします。(；∀；)24時間以内に発送可能です！ᕦ(ò_óˇ)ᕤ平置き計測（素人計測なので若干の誤差がございます。）身丈:89cm身幅:59cm肩幅:55cm袖丈:49cm（襟首から袖口まで）商品状態:大きな汚れや破れなどは見受けられません。〜お願い・ご注意〜※当方猫を飼っていますので、梱包の際に気をつけていますが、もしかしたら、猫の毛が付着する可能性がありますので、アレルギーのある方はご注意ください！※個人差のある（身長・体重）ご質問などは受け付けておりません。必ず、寸法と画像を見てご判断ください。※多少のお値引きは可能ですが、大幅なお値引きはご遠慮下さい。※クリーニング・洗濯はしていますが、商品到着後、お客様の方でも、またクリーニング・洗濯をして着用をお願いいたします。※複数のフリマアプリでも出品しているので、他のフリマアプリで売れた場合は、予告なく出品を消去させていただきますので、ご注意ください！#メンズ#レディース#スポーツ#スケボー#ストリート#スタイリッシュ#シンプル#派手#USA#古着#古着屋#おしゃれ#ミリタリー#柄シャツ#インパクト#ハイカット#チノパン#ナイロン#デニム#スニーカー
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