マイケルコース　折り財布　総柄　MK柄　ブラック　黒　メンズ　レザー　PVC

■マイケルコースの折り財布です。MK柄の人気デザインのお品です。■ブランド MICHAELKORS（マイケルコース）■色 ブラック 黒 ■状態角にほんの僅かな色落ちがございますが使用感は少なく全体的に綺麗な状態です。小銭入れも綺麗でした。■採寸タテ9cmヨコ11cm幅 2.5cm即購入⭕️出品中のメンズ財布はこちら→#しらほすメンズ財布モノグラム コンパクトウォレット クーパー Cooper



2つ折り財布/PVC/ブラック/MK柄/総柄/メンズ



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2つ折り財布/PVC/BRW/総柄/レディース/39U2LHDF5B



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2023年最新】しらほすメンズ財布の人気アイテム - メルカリ



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【新品】MICHAEL KORS マイケルコース PVC総柄レザーラウンド長財布



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