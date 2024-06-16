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マイケルコース　折り財布　総柄　MK柄　ブラック　黒　メンズ　レザー　PVC
商品番号 U15467081810
商品名

マイケルコース　折り財布　総柄　MK柄　ブラック　黒　メンズ　レザー　PVC
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■マイケルコースの折り財布です。MK柄の人気デザインのお品です。■ブランド　MICHAELKORS（マイケルコース）■色　ブラック　黒　■状態角にほんの僅かな色落ちがございますが使用感は少なく全体的に綺麗な状態です。小銭入れも綺麗でした。■採寸タテ9cmヨコ11cm幅　2.5cm即購入⭕️出品中のメンズ財布はこちら→#しらほすメンズ財布モノグラム　コンパクトウォレット　クーパー　Cooper
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