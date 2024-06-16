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専用
商品番号 M55064946418
商品名

専用
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,929 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体はこちら→#Rakudaショップ【状態】美品使用感の少ない綺麗な状態です。札入れ、小銭入れともに仕切りが設けられていますので、種別に仕分けてすっきりと整頓可能です。コンパクトなサイズなので仕事用の財布にピッタリです。発送はご注文から遅くても次の日には発送致します。【サイズ】縦：9.5cm横：14.5cm奥：2cm【カラー】#黒#ブラック#BLACK★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆ーーーー他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てくださいね☆3817-651
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