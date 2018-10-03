カミーユフォルネ　コノリーレザー　二つ折り財布

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CamilleFournetカミーユフォルネのコノリーレザーの二つ折り財布です絶版となったコノリーレザーの二つ折り財布素材はなめらかで、高級感のある素材です高級車の内装に使われるのと同革のコノリーです。状態は新古品同様です。お気に入りのため、使用はほぼなく保管しておりました。絶版のため希少価値価格です。また詐欺防止のため返品は出来かねます。動画撮影して証拠保管してから郵送いたします。鑑定だして頂いても大丈夫です。公式が値上がりしていたため、値上げします。