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カミーユフォルネ　コノリーレザー　二つ折り財布
商品番号 F90922337572
商品名

カミーユフォルネ　コノリーレザー　二つ折り財布
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 28,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CamilleFournetカミーユフォルネのコノリーレザーの二つ折り財布です絶版となったコノリーレザーの二つ折り財布素材はなめらかで、高級感のある素材です高級車の内装に使われるのと同革のコノリーです。状態は新古品同様です。お気に入りのため、使用はほぼなく保管しておりました。絶版のため希少価値価格です。また詐欺防止のため返品は出来かねます。動画撮影して証拠保管してから郵送いたします。鑑定だして頂いても大丈夫です。公式が値上がりしていたため、値上げします。
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