▽Cb左1108 FENDI イタリア製 ベルトバックル FFバックル

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ご覧頂きましてありがとうございます。✩ご購入の前に必ずプロフをお読みくださいますようお願いいたします。【状態】こちらの商品は保管品のため、擦れやよごれ等ございます。年代等は不明です。こちらはバックルのみの商品です。ベルトはありませんので予めご了承ください。フェンディ金具ブランドメンズレトロブラック×シルバーアクセサリーお掃除の至らないところもあるかと思いますがご了承頂けますようお願いいたします_(_^_)_リサイクル品、古道具、アンティーク、レトロなお品にご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いいたします。