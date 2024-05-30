Iron Maiden アイアンメイデン ヴィンテージ Tシャツ

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IronMaidenアイアンメイデン90年代Hanes2枚タグヴィンテージTシャツ使用感は有りますが大きなキズは無く、まだまだガシガシ着れます。ヴィンテージ特有の色褪せ有り。サイズアウトして着れなく無くなったので、お好きな方がいれば是非。古着としての出品なので、神経質な方はご遠慮頂きます様、宜しくお願い致します。検品に見落とし等ある場合がございますが予めご了承ください。カラー/ブラックサイズS平置きでの採寸着丈×約61cm身幅×約45m肩幅×約40,5m袖丈×約17m素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。ビートルズガンズ・アンド・ローゼズバンヘイレンヴァン・ヘイレンスレイヤーメタリカアンスラックスパンテラメガデスマイケルシェンカーMSGリッチーブラックモアRAINBOWDEEPPURPLEUFOYNGWEIイングヴェイVanhalenVANHALENホワイトスネイクWHITESNAKEMETALLICASPREMEシュプリームSTUSSYステューシーTENDERLOINテンダーロインTHESTYLISTJAPANスタイリストジャパンBEDWINベドウィンchallengerチャレンジャーNEIGHBORHOODネイバーフッドCOOTIEクーティーWEIRDOウィアードGLADHANDグラッドハンドSOFTMACHINEソフトマシーンHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー