LOUIS VUITTON ルイヴィトン タイガラマディスカバリー PMポーチ

LOUISVUITTONルイヴィトンタイガラマモノグラムポシェットディスカバリーPMポーチ長財布クラッチバッグM30278コバルト美品として比較的目立つ汚れ等は見当たりませんが、角擦れ・細かいキズ・汚れ・革製品特有の匂い等ご了承下さい。状態判断には個人差があることを予めご了承の上写真にてご確認ご判断お願い致します。以上、先日、購入し長財布として数回使用しましたがサイズが大きすぎたので出品します。サイズ:W21.0cm×H12.0cm×D2㎝外側：Ｄリング×1内側：オープンポケット×1 カード入れ×38枚目の印部分に白く剥げがありますが使用には問題ありません。箱、保存袋はありません。財布本体のみです。【シリアル】アプリにてRFID内蔵確認済み＊市場価格よりだいぶお安く提供させていただきますので大幅なお値引きは致しません。ご了承ください。#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ホワイト#白#タイガラマ#長財布#ロングウォレット#セカンドバッグ#クラッチバッグ#レディース#メンズ#ユニセックス#タイガラマ#ディスカバリー#長財布



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