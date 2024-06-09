90's ヴィンテージ　読売ヴェルディ　Tシャツ　シングルステッチ　No2819

ご覧頂きありがとうございます。即購入可能です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜商品紹介〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☑︎商品紹介 90年代 Jリーグ オフィシャルライセンス品 Tシャツ 読売日本サッカークラブ 読売ヴェルディ ラモス瑠偉 三浦知良 北澤豪 武田修宏 柱谷哲二☑︎色 ホワイト☑︎サイズ Fサイズ ビッグシルエット オーバーサイズ 実寸値:約(cm) 着丈:79 身幅:56 肩幅:53 袖丈:23☑︎状態 新品未使用 タグ付き 当時物 デッドストック 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜フォロー割引きorセット購入でお値下げ可能です。値引き額など、詳細はプロフィールからご確認下さい。↓他の商品ページも是非ご覧ください！↓#tkk #tkk_Tシャツ #tkk_サッカーウェア



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