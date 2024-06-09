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90's ヴィンテージ　読売ヴェルディ　Tシャツ　シングルステッチ　No2819
商品番号 B65147004554
商品名

90's ヴィンテージ　読売ヴェルディ　Tシャツ　シングルステッチ　No2819
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入可能です。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜商品紹介〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☑︎商品紹介　90年代　Jリーグ　オフィシャルライセンス品　Tシャツ　読売日本サッカークラブ　読売ヴェルディ　　ラモス瑠偉　三浦知良　北澤豪　武田修宏　柱谷哲二☑︎色　ホワイト☑︎サイズ　Fサイズ　ビッグシルエット　オーバーサイズ　実寸値:約(cm)　着丈:79　身幅:56　肩幅:53　袖丈:23☑︎状態　新品未使用　タグ付き　当時物　デッドストック　〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜フォロー割引きorセット購入でお値下げ可能です。値引き額など、詳細はプロフィールからご確認下さい。↓他の商品ページも是非ご覧ください！↓#tkk　#tkk_Tシャツ　#tkk_サッカーウェア
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