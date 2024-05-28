激レア　KTZ 15AW 大判マフラー

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商品詳細
ケーティーゼット15AWの大判マフラーです。かなり芸術的な作りでインパクトがあります！滅多に出回らない為、この機会にいかがでしょうか？目だった傷や汚れはございませんが神経質な方はご遠慮くださいm(__)mモード コムデギャルソン ヨウジヤマモト ヴィヴィアンウエストウッド ジバンシー アンダーカバー アンコロック ミルクボーイ 等好きな方いかがでしょうか？
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