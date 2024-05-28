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激レア　KTZ 15AW 大判マフラー
商品番号 X35236595873
商品名

激レア　KTZ 15AW 大判マフラー
ブランド名 ケーティーゼット
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケーティーゼット15AWの大判マフラーです。かなり芸術的な作りでインパクトがあります！滅多に出回らない為、この機会にいかがでしょうか？目だった傷や汚れはございませんが神経質な方はご遠慮くださいm(__)mモード　コムデギャルソン　ヨウジヤマモト　ヴィヴィアンウエストウッド　ジバンシー　アンダーカバー　アンコロック　ミルクボーイ　等好きな方いかがでしょうか？
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