ルイヴィトン 長財布 モノグラム

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商品詳細
閲覧していただき、ありがとうございます。数年前にルイヴィトンの正規店で買った長財布です。使用頻度は、月に1度外出する時に使用していた程度です。使用感はありますが、目立った傷等はないと思います。よろしくお願いします。
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