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伊藤実山 造　鈴入透し彫ちぎれ千筋　萬古焼　急須
商品番号 W52035908537
商品名

伊藤実山 造　鈴入透し彫ちぎれ千筋　萬古焼　急須
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実山造　鈴入透し彫ちぎれ千筋　萬古焼　最近（2023年3月）頂いたものです。急須を使ってお茶を飲む機会があまり無いため、出品いたします。新品未使用です。未開封の状態から、検品のために緩衝材を少しの間外して写真を撮りました。蓋の部分に鈴が入っているようで、鈴の音がコロコロ鳴ってとても素敵でした。どなたかご活用いただける方にお譲りできたら嬉しいです。写真をよくご確認の上でのご検討ご購入をお願いいたします。#伊藤実山#実山#萬古焼#鈴入総ちぎれ専用筋#急須#茶器種類···茶道具
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