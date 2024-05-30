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即購入OK!新品未使用 ダンヒル 2つ折り 折り財布　札入れ　ブラック
商品番号 X30125860552
商品名

即購入OK!新品未使用 ダンヒル 2つ折り 折り財布　札入れ　ブラック
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大丸大阪、梅田店にて購入したものです。8枚目ほんの少し財布の接着剤？みたいなのがあります。ご使用には、問題ございません。お値下げ出来ません。保証書なし、箱ありのお品物です。
http://narcologia.ru/goods/injure819167.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant311782.html
http://narcologia.ru/goods/peroration369715.html
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