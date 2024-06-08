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【美品】ポールスミス 長財布 マーケトリーストライプラビット
商品番号 R55327083763
商品名

【美品】ポールスミス 長財布 マーケトリーストライプラビット
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お値下げ交渉大歓迎✨✨✨✨✨★即購入⭕    ★無言購入⭕   ★即発送⭕----------------------------------------------☆ポールスミスの長財布マーケトリーストライプラビット内側のマルチストライプもポールスミスらしいスタイリッシュなデザイン【ブランド】PaulSmithポールスミス【商品名】長財布ロングウォレットマーケトリーストライプラビット【カラー】ブラック黒【素材】レザー【サイズ】横19.5cm縦9.5cm厚さ2cm※素人採寸のため、若干の誤差が生じる場合がありますのでご了承ください。【仕様】フラップ開閉式内側札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×14フリーポケット×4【状態】使用による小傷はございますが、使用に差し支えるダメージはなく綺麗な状態です。画像にてご確認ください。【購入先】大手ブランドショップ【発送】匿名配送(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で、基本的に24時間以内に発送させていただきます。#ぷりんshopのバッグ一覧はこちら#ぷりんshopのポールスミス一覧はこちら
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