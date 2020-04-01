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サンローラン パリ　ノースモーキング リップ Tシャツ
商品番号 V13072596411
商品名

サンローラン パリ　ノースモーキング リップ Tシャツ
ブランド名 サンローラン
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品名SAINTLAURENTPARIS　NoSmokingLipsTeeサンローランパリ　ノースモーキングリップTシャツ◆色ホワイト◆サイズXS(採寸的にL程度)着丈約71ｃｍ肩幅約51ｃｍ身幅約52ｃｍ◆状態使用感はありますが、目立った汚れやダメージはないです。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋
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