ミッレフォッリエⅡ P25 グリージョ

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ミッレフォッリエⅡP25グリージョ新品未使用品店舗購入の正規品です。アウトレット品ではありません。箱、ギャランティカード全て付属しています。人気商品ですのでお値下げはご遠慮下さい。また、革製品のため個体差があることご理解いただいた上でご購入をお願い致します。別でも出品中のため売り切れ次第取り下げとなります。コメントなしで即購入で大丈夫です。どこよりも鮮明に写真撮影しています。実物を見た時とほぼ変わらない写真を心がけています。状態を気にされる方にもご安心いただけるかと思います。お支払い確認後、遅くとも翌日中には発送させていただきます。