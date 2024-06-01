DUNHILL ダウンヒル ラウンドジップ長財布（小銭入れ付き）ブルー

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商品詳細
DUNHILLラウンドジップ長財布（小銭入れ付き）新品未使用長さ：21.5cm幅：12.5厚み：2cm素人採寸です状態は写真にてご確認をお願いいたします。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。●申し送り事項●ご購入後の返品、交換、返金には対応できませんので、あらかじめご了承願います。#ダンヒル財布#ダンヒル長財布#ダンヒルラウンドジップ長財布
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