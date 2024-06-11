Toga ダブルバックルベルト

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革栄に行った際にブランド古着屋で20000円ほどで購入致しました。買った後付ける機会がなく、保管しておりましたのでとても綺麗な状態です。個人的なお気に入りは、よく見たら緑の部分にデザインが施されている所です。気づかれないような所にまでこだわり抜かれているのがとても可愛いです☺︎☺︎☺︎これからの季節タックインが増えてきて、ベルトを見せる機会が多いと思います。なのでぜひお早めにご購入くださいませ。
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