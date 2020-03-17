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松井秀喜　プロ野球ポップコーン　カード　シール　東京スナック
商品番号 M44730059385
商品名

松井秀喜　プロ野球ポップコーン　カード　シール　東京スナック
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売巨人軍（ジャイアンツ）の松井秀喜選手のルーキーイヤーのポップコーンカード（シール）になります。ネット上で確認して頂けたら分かると思いますが、この写真のシールはほぼ流通していません。入手困難、希少価値の高い激レアの１枚かと思います。また、左右のフチの長さが違っているのもレアポイントが高いかと思います。松井秀喜さんのファンの方、いかがでしょうか？経年劣化のため、黄ばみ・シミ等あります。画像にてご確認願います。スリーブに入れ、丁重に発送いたします。#読売巨人軍#読売ジャイアンツ#松井秀喜#セ・リーグポップコーンカード#東京スナック#カルビー#激レアジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...その他
http://narcologia.ru/goods/providence466494.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical118901.html
http://narcologia.ru/goods/marshal537780.html
松井秀喜　プロ野球ポップコーン　カード　シール　東京スナック
松井秀喜 プロ野球ポップコーン カード シール 東京スナック-
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1993-94年ｾﾘｰｸﾞﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ(東京ｽﾅｯｸ) №96 松井秀喜 巨人
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