【美色激レア】NEWERA ニューヨーク ヤンキース チョコミント

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYNewYorkYankees1999WORLDSERIES◯カラーティファニーブルーチョコミントカラーつば裏グレー◯サイズ71/871/473/8※購入前にご希望サイズコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#YANKEES#ヤンキース#NY#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#レッド#amotyshop
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