《ディーゼル》新品 イタリア製 ヴィンテージ スタッズレザーベルト(92cm)

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《ディーゼル》新品定価31,900円イタリア製ヴィンテージスタッズレザーベルト36インチ90cm(92cmまで対応)黒A8844商品説明★ブランド DIESELディーゼル★商品名 ベルト★サイズ 36インチ90cm(92cmまで対応全長約119cm(バックル含む)幅約4cm5つ穴(82cmから2.5cm間隔)★色 ブラック系※画像にて確認下さい★素材 カウレザー★定価 31,900円(税込)★状態 新品未使用(タグ付)イタリア製★コメント★ヴィンテージ感のあるレザーベルト。スタッズがインパクトのある1本。カジュアルルックにはもちろんモダンなルックにも馴染む万能な1本です。※レザー特有の傷などはご了承下さい。※ベルト穴は(レザー部分)靴の修理屋さん合鍵を作ってくれるお店などで安価で開けていただけます。こちらの商品は、正規店の新品です。#その他ベルトなど出品中よろしければご覧下さい。注意事項★基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。#ディーゼル#ベルト