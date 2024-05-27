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ずとまよ　グッズ　エンボスプレート　２枚セット
商品番号 R91775529475
商品名

ずとまよ　グッズ　エンボスプレート　２枚セット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ずとまよ　エンボスプレート２枚セット即購入大歓迎です！大阪と福岡のポップアップストアで購入しました(∩´∀｀＠)⊃新品未開封です。歴代うにぐりくんが集合した記念のエンボス凸凹プレート（車のナンバープレート風）各ご当地限定とは別でプレミアム会員限定のカラーデザイン。サイズ(約)15.5cm×30.7cm
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