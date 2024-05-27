1354❣️ 4/4 チェロ ケース 軽量 カーボン ファイバー ハード ケース

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4/4チェロケース軽量カーボンファイバーハードケースキャスター付きリュックタイプカラー お洒落なオレンジ 重量 3.5kg商品状態キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。発送は神奈川県発佐川急便着払いのみの対応です。サイズ 220cm送料は佐川急便のホームページからご確認ください。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。