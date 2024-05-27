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1354❣️ 4/4 チェロ ケース 軽量 カーボン ファイバー ハード ケース
商品番号 L47017705101
商品名

1354❣️ 4/4 チェロ ケース 軽量 カーボン ファイバー ハード ケース
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 14,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4/4チェロケース軽量カーボンファイバーハードケースキャスター付きリュックタイプカラー　お洒落なオレンジ　重量　　3.5kg商品状態キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。発送は神奈川県発佐川急便着払いのみの対応です。サイズ　220cm送料は佐川急便のホームページからご確認ください。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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