CYPRIS キプリス　財布

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商品詳細
あまり使用していないので綺麗かと思いますが、光にあてると財布表面に傷のような浮きのようなものがあります。あまり詳しくないので、知識のある方のみ購入をご検討ください。中古品としてのご購入をお願い致します。株式会社 モルフォ日本製素材…表側・馬革 内側・牛革コードバン\u0026シラザキレザーネイビー
http://narcologia.ru/goods/mobilehome216643.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation769521.html
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