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Marlboro マルボロ Tシャツ
商品番号 S48096001370
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Marlboro マルボロ Tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,320 円
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商品詳細

ホワイト　バックプリント着丈　約78身幅　約57肩幅　約51新品未使用、自宅保管品になりますが、目視や画像でも分かりづらい保管時に出来たであろうシミ？が腹部にありますので未使用に近いにしております。画像3、6、7をご確認の上ご購入下さい。古着ヴィンテージビンテージvintage企業TUS古着アメカジストリート男女兼用オーバーサイズ
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