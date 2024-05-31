Marlboro マルボロ Tシャツ

ホワイト バックプリント着丈 約78身幅 約57肩幅 約51新品未使用、自宅保管品になりますが、目視や画像でも分かりづらい保管時に出来たであろうシミ？が腹部にありますので未使用に近いにしております。画像3、6、7をご確認の上ご購入下さい。古着ヴィンテージビンテージvintage企業TUS古着アメカジストリート男女兼用オーバーサイズ



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