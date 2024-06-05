長場ピカチュウプロモ　未開封

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商品詳細
種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)トラブルは避けたいのでプレイ用でお願いします。写真をよく見て購入お願いしますまたすり替え防止のため返品不可でお願いします
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