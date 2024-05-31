パイロットリバー　長財布　値下げしました！

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商品詳細
こちらは、先日メルカリさんで購入させてもらいました、パイロットリバーのラウンドファスナー長財布になります！自分には少し大きかった為少し安くして出します！色は手染めのグリーンになります！証明書も付いております！新品を23年の2月購入でほとんど使用されてなかったみたいなので、状態はとても良いです！
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