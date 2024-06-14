HERMES エルメス シチズンツイル ロング 長財布 二つ折りブランド 刻印O

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【全額返金保証付き】お取り扱いしているブランド品は『全て正規品』です！万が一、コピー品であった場合は全額返金します！必ず受け取り評価前にご連絡をお願いします(*^^*)その他のブランドも取り扱っています♪\\\\\\\\\\\\\\#ブランドティーユー商品一覧///////【商品】ブランド：HERMESエルメス商品名 ：HERMESエルメスシチズン・ツイルロング長財布二つ折りダークブラウンメンズレディースブランド刻印O【詳細】サイズ：横幅18cm×高さ10cm×奥行1.3cm仕様 ：札入れ×1カードポケット×5オープンポケット×3色 ：ダークブラウン茶色付属品：なしランク：SA状態 ：良好 【コメント】上品なエルメスの長財布です♪外側はシンプルな無地のレザーですが内側には赤のシルクプリントが施されていてとってもオシャレなデザインになっています(*^^*)未使用に近いアイテムなので気になる方は気軽にコメントを頂ければ嬉しいです(*^▽^*)【購入先】真贋鑑定済のものしか取り扱っていない国内のブランド品販売店から購入しました！正規品ですので安心してお買い求め下さい(*^^*)刻印：O【ランク説明】N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品その他のブランドも取り扱っています♪\\\\\\\\\\\\\\#ブランドティーユー商品一覧///////【最後に】安心してご購入頂けるように全額返金保証や早いレスポンス、迅速丁寧な発送を心掛けております！もちろん即購入頂く事も無言取引もOKです！素敵なブランド品が皆様のお手元に無事届くよう誠心誠意対応します！よろしくお願い致します(*^^*)