【ほぼ未使用】サルヴァトーレフェラガモ ネクタイ ストライプ グリーン系 メンズ

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商品詳細
SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモネクタイシルク100%キレイなグリーン系のカラーのストライプ柄が上品なフェラガモのネクタイです♪年代問わずお使い頂けるデザインとなっております♪【サイズ】全長約149cm剣先約8.5cm多少の誤差はお許しください【付属品】なし【状態】全体的にほぼ使用感は感じられずキレイな状態です◎真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎3w1.o1.i8.m94
http://narcologia.ru/goods/cotton88461.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce489155.html
http://narcologia.ru/goods/injure849267.html
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