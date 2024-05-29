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【美品】コムデギャルソン ロゴプリント レザーベルト M
商品番号 X28229231101
商品名

【美品】コムデギャルソン ロゴプリント レザーベルト M
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧いただきありがとうございます！【商品詳細】COMMEdesGARCONSWALLETCommeDesGarçonsWallet（コム・デ・ギャルソン・ウォレット）の、ロゴレザーベルト（ブラック）。前面中央にロゴ、シルバートーンのバックルでどんなスタイルにも溶け込みやすく、使いやすい逸品です。サイズ···M全長···117cm（バックル含まず）幅···3cmカラー···ブラック型番···SA0911HLその他、COMMEdesGARCONSHOMMEPLUS（コムデギャルソンオムプリュス）や、yohjiyamamotopourhomme（ヨウジヤマモトプールオム）等、着なくなった多数のドメスティックブランドを出品しております。本商品の採寸は、平置きでの計測となります。個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております！お気軽にコメント欄にご質問等お書きください！
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