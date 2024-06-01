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Christian Dior クリスチャンディオール ベルト
商品番号 K47285664429
商品名

Christian Dior クリスチャンディオール ベルト
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご覧いただきありがとうございます★出品商品は全て《送料無料》です！★即購入もOKです！★ご質問もお気軽にどうぞ！！【ブランド】ChristianDiorクリスチャンディオール【タイプ】ベルト【サイズ】全長、約98cm幅、約3cmバックルピンから一番近い穴まで約83cm、その後約2cm間隔で3つの穴が開いてます。【付属品】なしディスプレイスタンドは付属しません。【状態】中古品の為使用感、スレ等ございます。お写真にてご確認くださいませ。【購入先】出品中の商品につきましては、古物商許可証が必要なブランドオークションや中古ブランドショップから購入し真贋鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さい。225903904
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