PRADA 男女兼用 ロゴ プレート レザー ベルト シルバー

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ご覧頂き誠にありがとうございます(*´꒳`*)♥♡早い者勝ちの商品になります！♡送料無料！♡即購入OKです！♡新品未使用(検品\u0026撮影のため開封する場合もあります)♡何かご質問がありましたら、お気軽にお聞きください。【サイズ】95【全長】約110cm【ベルト幅】約3cm並行輸入品(海外正規品)について独自のルートにて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。※国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。