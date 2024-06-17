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NEWERA × NEIGHBORHOOD キャップ ブルー
商品番号 I72497918982
商品名

NEWERA × NEIGHBORHOOD キャップ ブルー
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 2,782 円
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商品詳細

【NEIGHBORHOOD×NEWERA】美品ベースボールCAP有無を言わさずかっこいいです！通常のニューエラよりツバが短めのタイプです。７1/2（59.6cm）状態良好です！カラー···ブルー形···ベースボール素材···ウール
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