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90s 「ブルース リー 」Tシャツ
商品番号 M47804478430
商品名

90s 「ブルース リー 」Tシャツ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90s「ブルースリー」Tシャツ「燃えよドラゴン」、「死亡遊技」などの作品で知られる、世界的カンフーアクションスター「ブルースリー」。こちらは「ブルースリー」Tシャツの中でもドラゴンプリントが大きく描かれており、POPなデザインの珍しい個体となっております。ブルースリーとドラゴンアートとのバランスが素晴らしく、クールなデザインです。●サイズ：L着丈７３cm身幅５４cm肩幅５０cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいかなり希少かと思われますので、この機会にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/septet679619.html
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