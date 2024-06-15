90s 「ブルース リー 」Tシャツ

90s「ブルースリー」Tシャツ「燃えよドラゴン」、「死亡遊技」などの作品で知られる、世界的カンフーアクションスター「ブルースリー」。こちらは「ブルースリー」Tシャツの中でもドラゴンプリントが大きく描かれており、POPなデザインの珍しい個体となっております。ブルースリーとドラゴンアートとのバランスが素晴らしく、クールなデザインです。●サイズ：L着丈７３cm身幅５４cm肩幅５０cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいかなり希少かと思われますので、この機会にどうぞ。



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