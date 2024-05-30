ゼニガメ　海外表記SQUIRTLE　スナップバックキャップ　小刺繍ほつれのみ

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あと2種類あります↓↓#pokemon海外キャップPokemonのゼニガメ海外表記、SQUIRTLEキャップです！新品、未使用状態、貴重な柄です。色は黒ベースで青と緑の中間のような色で少し日本のゼニガメの青とは違います。状態は未使用でとても綺麗です！！しかし、2015年あたりのものなので時間の経過は感じます。多少刺繍ほつれなどもあります。最後の写真で示した通り、シール裏日焼けなどもなく状態は良好です！大人も全然被れます♫宅急便発送分少しお高めです！潰して発送でも良いときは値引きするので言ってください。カラー...ブラック形...ベースボールサイズ55〜61cm素人計測購入後の交換やキャンセルはお互いにとても大変なので、疑問があれば購入前にお気軽にコメントお願いします！・発送関係↓［発送は濡れ対策した上で最小包装で送らせていただきます。発送は基本的に48時間以内にするようにしております♬］スナップゼニガメosfa水水ポケモンカメックスカメール