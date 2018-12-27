[新品未使用品]PRADA SAFFIANO METAL 二つ折り長財布

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PRADASAFFIANOMETAL二つ折り長財布キメ細やかな型押しが美しいPRADA定番素材「SAFFIANO(サフィアーノ)」を採用。上品な雰囲気のボディのコーナーには\"PRADAロゴ\"を配置。洗練されたシックなアイテム。■品番：2MV836■サイズ：H9.5cm×W19.0cm×D2.0cm■カラー：ブラック（画像をご参照ください)■素材：型押しカーフ■仕様：ファスナー式小銭入れ1/札入れ1/カード入れ13/差込みポケット4■付属品：純正化粧箱、カード類■イタリア製新品未使用品ですが画像撮影のために取り出しました。付属品全て揃っています。PRADA店舗で購入した正規品です。人気のSAFFIANO(サフィアーノ)素材。汚れにも防水性にも強いです。性別問わずに使用して頂けるデザインとなっております。こちらの商品に関しては、すり替え防止などの観点から、返品等は受けかねますので、ご了承の上ご購入をお願いします。#PRADA#PRADA長財布#ブランド財布#メンズ財布#レディース財布#二つ折り長財布#プラダ