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[新品未使用品]PRADA SAFFIANO METAL 二つ折り長財布
商品番号 X76108344083
商品名

[新品未使用品]PRADA SAFFIANO METAL 二つ折り長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 27,885 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADASAFFIANOMETAL二つ折り長財布キメ細やかな型押しが美しいPRADA定番素材「SAFFIANO(サフィアーノ)」を採用。上品な雰囲気のボディのコーナーには\"PRADAロゴ\"を配置。洗練されたシックなアイテム。■品番：2MV836■サイズ：H9.5cm×W19.0cm×D2.0cm■カラー：ブラック（画像をご参照ください)■素材：型押しカーフ■仕様：ファスナー式小銭入れ1/札入れ1/カード入れ13/差込みポケット4■付属品：純正化粧箱、カード類■イタリア製新品未使用品ですが画像撮影のために取り出しました。付属品全て揃っています。PRADA店舗で購入した正規品です。人気のSAFFIANO(サフィアーノ)素材。汚れにも防水性にも強いです。性別問わずに使用して頂けるデザインとなっております。こちらの商品に関しては、すり替え防止などの観点から、返品等は受けかねますので、ご了承の上ご購入をお願いします。#PRADA#PRADA長財布#ブランド財布#メンズ財布#レディース財布#二つ折り長財布#プラダ
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