ザ・マックショウ ワークシャツ　狂騒天国

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ザ・マックショウオリジナル狂騒天国ワークシャツ当時物です。ＳサイズですがＭ相当で大きめです。実寸サイズを参考にしてください。カラー ブラック(赤文字)サイズ small平置き直線実寸サイズ肩幅 約44センチ身幅 約49センチ着丈 約67センチ多少の誤差はお許し下さい。素材 綿100%自宅保管品です。らくらくメルカリ便のネコポスで発送予定です。#マックショウ#themackshow#kozzy#岩川浩二#thecolts#キャロル