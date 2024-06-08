Nike Dunk ナイキ ダンクロー ブラック　ホワイト　パンダ　27.5

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こちらNikeDunkナイキダンクローブラック ホワイト パンダ27.5ブラックパンダ 白黒ダンクローレトロ\"ブラックパンダ2.0\"LowRetroBlackPanda2.0になります※１ヶ月ぐらい履いてます商品箱に入れて、その上からラップで包んでらくらくメルカリ便にて発送手続きしていきます。ダンクの新色から\"ブラックパンダ2.0\"がリーク。人気カラー\"パンダ\"に新たなパターンを加えたこの一足は、アッパー全体をブラックで配色。サイドのスウッシュ、ヒールタブにホワイトをあしらうことで今までのパンダカラーにはないシンプルな雰囲気へと仕上がった。また今作のシューレースは黒が標準となっているが、白へのカスタマイズで、より存在感のある履き方をすることもできそうだ。NikeDunkLowBlackWhite型番:904234-001#NIKE#Basketball#NikeDunkLowBlackWhite#NIKE#nikesb#ナイキ#ナイキsbナイキダンクナイキダンクローNIKEDUNKLOWDUNK#nikedunk#nikedunklow#nikedunkhighNIKEスニーカーエアフォース1エアジョーダンエアフォース#ナイキダンク#ナイキダンクロー#ナイキダンクメインカラー···ブラック ホワイト人気モデル···NIKEダンクスニーカー型···ローカット(Low)シーン···スケートボード(スケボー)