

iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi 長財布 3338033 / イタダキ L字 ドイツ ペリンガー社シュランケンカーフ トープ ブラウン 茶 日本製 レザー メンズ-ブランディング iTADAKi 長財布 3338033 / イタダキ L字 ドイツ ペリンガー社シュランケンカーフ トープ ブラウン 茶 日本製 レザー メンズ-ブランディング



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ... iTADAKi ロングウォレット 高級 ペリンガー社シュランケンカーフ 全て ...



シュランケンカーフ】ラウンドロングウォレット（ベージュ） 長財布 ... シュランケンカーフ】ラウンドロングウォレット（ベージュ） 長財布 ...



【シュランケンカーフ】ボタンロングウォレット（エトープ） 【シュランケンカーフ】ボタンロングウォレット（エトープ）



【3 colors】ぺリンガー シュランケンカーフ firebird【Calm】ラウンドファスナーロングウォレット | firebird powered by BASE 【3 colors】ぺリンガー シュランケンカーフ firebird【Calm】ラウンドファスナーロングウォレット | firebird powered by BASE



シュランケンカーフ】三つ折りウォレット（エトープ） 長財布 tesoro ... シュランケンカーフ】三つ折りウォレット（エトープ） 長財布 tesoro ...



GRACE ROUND ZIP COMPACT WALLET ラウンドジップコンパクトウォレット ... GRACE ROUND ZIP COMPACT WALLET ラウンドジップコンパクトウォレット ...



新品☆イタダキ ITADAKI ぺリンガーシュランケンカーフ ２つ折り中財布 ... 新品☆イタダキ ITADAKI ぺリンガーシュランケンカーフ ２つ折り中財布 ...

エルメスの革の風合いをお手頃価格で実現したiTADAKi(イタダキ)のロングウォレットです。ドイツの老舗タンナーであるペリンガー社シュランケンカーフを使用したL字型ウォレットです。ラグジュアリーな外見でありながら、薄型のため、スーツスタイルにもスマートにお持ちいただけます。とても気に入って購入したのですが、財布を尻ポケットに入れたくない、荷物少なくがモットーの私としては耐えきれず使わずに暗所にて大切に保管してありましたが恐らく再登場の機会も無さそうなので出品致しました。小銭入れも硬貨を入れたことは無いので綺麗なままです。実使用期間は約3ヶ月程です。ピンクゴールドのファスナーはiTADAKiのアイコン的存在とも言えるデザイン。ピンクゴールドという珍しい色が映えます。ファスナーはYKKでも最高級のエクセラを使用しています。上手く写真が取れてませんが綺麗なピンクゴールドでメッキ剥がれや変色などは無いですよ。財布内側はドイツ、ペリンガー社の革を使用しており刻印もあります。ペリンガー社はエルメスにも卸しているタンナーとして最近一気に有名になりました。日本の縫製技術と世界最高峰タンナーの組み合わせは中々贅沢です。機能面の特徴はカードポケット数「16」という多さ。全体的にジャバラ構造で見やすい設計です。収納力は高いので重宝できます。◆ブランド名 iTADAKi◆サイズ詳細 横幅約19.5cm、縦幅約9.3cm、マチ約2.8cm◆仕様 カードポケット×12、その他ポケット×2、札入れ×2、小銭入れ×1◆特徴 小銭入れありシボ革シュリンクレザーL字ファスナー◆生産国 日本◆素材 上質な革レザー◆素材詳細 ドイツ「ペリンガー」社シュランケンカーフ◆色 ブラック◆商品状態 中古品-良い◆付属品 保護オイル◆価格35000円(税別)⚠️一部若干の使用感がありますが中古品の中では相当綺麗なランクに入ると思います。画像をご確認下さい。⚠️あくまで中古品ですのでご理解ある方のみ購入お願いします。