UNION X JCREW HERRINGBONE CAP

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Union x J.Crew Herringbone Cap Union Blue/Herringbone - FW23 - JP



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UNIONXJCREWHERRINGBONECAPサイズ：S/M状態：新品未使用定価：12,100円(inTAX)ヘリンボーンデニムを使用した6パネルキャップ。フロントはブランクデザインで仕立てつつ、左右のパネルに両ブランドのアイコンステッチを配置。スベリにはレザーを採用した、クラシックディテールのひと品。後頭部のアジャスタはゴムシャーリング仕様。アメリカンクラシックを象徴するNY生まれのブランドJ.CREWと、進化し続けるストリートウェアをLAの地から牽引するUNIONのカプセルコレクションがリリース。東海岸と西海岸。オーセンティックとカウンター。出自も毛色も異なる2つのクリエイティブを、J.CREWのクラシックなシルエットとUNIONのレイドバック感とのマッシュアップで作り上げた、ハイブリッドなラインナップに。この情勢で金欠の為出品します。スニーカー、ファッション好きな方へぜし！●即購入OKです●お値引き交渉がある方は、金額をご掲示ください。●ご購入確定後、24時間以内にご入金お願いします。●必ず上記に了承いただける方のみ、ご入札くださいシャツ種類...BDシャツ(ボタンダウン)カラー...ブルー形...ベースボール形...ワーク形...ベースボール