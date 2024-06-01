ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ 未使用 M63027 レア ...

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商品詳細
ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ M63027未使用、自宅保管していました。2018年SS春夏コレクション。カラーモノグラム エクリプリ。限定品。高さ約19㎝、横10㎝、マチ約2㎝。ルイヴィトンオンラインで購入。付属品、箱、保存袋あり。財布形...長財布
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