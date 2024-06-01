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ルイヴィトン　ポルトフォイユブラザ　未使用　M63027 レア
商品番号 J20723151042
商品名

ルイヴィトン　ポルトフォイユブラザ　未使用　M63027 レア
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 33,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　ポルトフォイユブラザ　M63027未使用、自宅保管していました。2018年SS春夏コレクション。カラーモノグラム　エクリプリ。限定品。高さ約19㎝、横10㎝、マチ約2㎝。ルイヴィトンオンラインで購入。付属品、箱、保存袋あり。財布形...長財布
http://narcologia.ru/goods/reflector270364.html
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