BERLUTI ベルルッティ　カリグラフィ　レザー　長財布

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商品詳細
全商品ご覧いただけます！！！ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#パンタンタのブランドしょっぷ【ブランド】BERLUTIベルルッティ【カラー】ブラック【素材】レザー【サイズ】縦 19センチ横 10.5センチ幅 2.2センチ採寸方法によって誤差ございます。【付属品】箱（キズ、汚れ有り）保管袋包装紙【コンディション】カードケースに小キズ、カード収納跡があります。本体に型崩れなく、良いコンディションです。画像をご確認の上、ご検討お願い致します。色味などは撮影環境、表示環境によって現物との差異が出ますので、ご理解の程よろしくお願い致します。【購入先】ブランド買取販売店で購入。販売店にて真贋調査済みの商品です。万が一コピー商品であった場合には、返品対応させていただきますので、ご安心くださいませ。その他の商品お探しでしたら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#パンタンタのブランドしょっぷ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 続々入荷中です！！
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